РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 26 мар. Муниципальный куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Ильдар Невмятуллин во время медиаланча обсудил с присутствующими реализацию в Люберцах культурных проектов, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Невмятуллин провел в картинной галерее Люберец медиаланч, приуроченный к празднованию Дня работника культуры. На мероприятии присутствовали сторонники партии, сотрудники МВК, представители СМИ, а также художник Александр Сироткин, чьи работы представлены в галерее. Собравшиеся обсудили реализацию федеральных партийных проектов «Историческая память» и «Культура малой Родины» на территории округа и планы на 2021 год.

По словам Невмятуллина, День работника культуры в России - профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей культурного наследия.

«Так как ограничения, связанные с пандемией, сняты, мы можем устраивать больше мероприятий, анонсировать их в СМИ и приглашать журналистов на открытие экспозиций», - сказал Невмятуллин.

Сироткин поблагодарил коллег из МВК за предложение организовать в картинной галерее его персональную выставку ко Дню города.