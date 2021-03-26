РИАМО - 26 мар. В Подмосковье суд приговорил 38-летнюю москвичку и 20-летнего мужчину к 13 и 14 годам колонии за организацию убийства женщины, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

Суд признал обоих фигурантов дела виновными в организации убийства группой лиц по найму и убийстве.

«Весной 2019 года обвиняемая вступила в преступный сговор со своим 26-летним знакомым, направленный на организацию убийства соседки в связи личной неприязнью. В качестве соисполнителя преступления мужчина приискал знакомого 20-летнего молодого человека», — сообщает пресс-служба.

Мужчины приехали в Москву в квартиру жертвы, после чего обманом вывезли ее в арендованную квартиру в Воскресенске, где удерживали пять дней. Позже женщину по команде организатора расправы вывезли в лес, где зарезали.

После совершения убийства злоумышленники получили от организатора 227 тыс. рублей.

По приговору суда организатору убийства назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, а 20-летнему исполнителю — 14 лет колонии строгого режима.

Дело третьего соучастника выделили в отдельное производство, так как в момент преступления он находился в состоянии невменяемости. Он направлен на принудительное лечение.