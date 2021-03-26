РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Власти подмосковного Подольска разъяснили жителям, что установили дорожные знаки, регламентирующие время стоянки личного автотранспорта, для уборки улиц коммунальными службами, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На ряде улиц Климовска установили дорожные знаки 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца». В частности вдоль дорог на улицах Дмитрия Холодова, Театральной, Первомайской. При этом власти регулярно выявляют большое количество нарушений правил стоянки автомобилей под этими знаками. Для предотвращения эвакуации автомобилей жителям дополнительно разъяснили правила стоянки под знаками.

Когда на проезжей части дороги на ее противоположных сторонах установлены одновременно знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца», это необходимо для уборки улиц коммунальными службами, беспрепятственного проезда спецтехники.

Согласно правилам, при одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах дороги в период времени с 19:00 до 21:00 разрешается поставить транспортное средство на стоянку на любой стороне проезжей части.

Это сделано для того, чтобы владельцы транспортных средств в конце дня могли спокойно переставить свои автомобили на соответствующую сторону проезжей части дороги в соответствии с наступающими сутками. Следующие сутки для стоянки, в соответствии с правилами при одновременном применении знаков 3.29 и 3.30, наступают в 21:00.

Время перестановки выбрали для удобства владельцев транспортных средств, чтобы в конце рабочего или выходного дня можно было спокойно поставить автомобиль на стоянку и не делать это в 00:00, когда наступят следующие календарные сутки.