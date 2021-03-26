РИАМО - 26 мар. Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в подмосковном Солнечногорске, возбуждено дело об убийстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
«26 марта 2021 года в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск обнаружено тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями», — сообщили в пресс-службе.
По данному факту возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.
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