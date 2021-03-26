РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина состоялись московские областные молодежные Гагаринские чтения, в них поучаствовали порядка 60 студентов профессиональных образовательных организаций Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в этом году в Гагаринских чтениях поучаствовали порядка 60 студентов образовательных организаций профобучения Подмосковья. Финалистами стали 13 студентов. Победителей выбрали в каждой из четырех номинаций: «Стихи собственного сочинения», «Документальный фильм», «Интерактивная карта мест, связанных с Юрием Гагариным», «Презентация творческих работ». Ребятам вручили награды.

С 2019 года Гагаринские чтения включены в перечень олимпиад и других конкурсных мероприятий на присуждение именной стипендии губернатора Московской области.