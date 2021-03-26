РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. На выполнение комплекса ГТО жителям Люберец дается год, все желающие могут проверить свою физическую готовность в период с января по декабрь, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В марте 7 лет назад был принят указ президента о разработке нового комплекса – 11 ступеней для всех возрастных категорий. Сейчас нормативы ГТО делятся на обязательные испытания и испытания на выбор. Норматив выполняется один раз в год, но если ваш результат не дотягивает до бронзы, то в этом случае вы можете повторить попытку через 45 дней и улучшить его», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области, куратор ЦУР городского округа Роман Терюшков.

Он добавил, что на выполнение комплекса дается год: все желающие могут проверить свою готовность к труду и обороне в период с января по декабрь.

Для выполнения комплекса необходимо пройти процедуру регистрации на сайте: gto.ru. После регистрации каждый участник получает личный ID-номер, с помощью которого может записаться в любой центр тестирования ГТО. В Люберцах он расположен по адресу: Октябрьский проспект, дом №202. Также можно обратиться по телефону: 8(495)567-43-74.

Для выполнения нормативов при себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.