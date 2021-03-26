РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мар. Набор детей в новый детский сад проходит в микрорайоне Новые Котельники округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе Котельники проходит набор детей в возрасте от 2 до 7 лет в новое дошкольное учреждение, расположенное в микрорайоне Новые Котельники. В настоящее время сектор дошкольного образования администрации осуществляет направление детей, которые стоят в единой электронной городской очереди. Информацию о направлении ребенка в детский сад родители могут посмотреть в личном кабинете на портале госуслуг.

Детский сад на 235 мест начнет работать с 1 апреля. Он расположен в микрорайоне Новые Котельники. Он называется «Заря» и станет корпусом детского сада «Детство». Дошкольное учреждение рассчитано на девять групп для малышей от двух до семи лет. В нем предусмотрены все необходимые помещения, а также игровые, физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, кабинеты для логопедических занятий. Детсад оснащен современным образовательным оборудованием.

Более подробную информацию о приеме и переводе детей в корпус «Заря» можно получить в секторе дошкольного образования по телефону: 8(498)742-02-43.