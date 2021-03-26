РИАМО - 26 мар. В доме правительства Московской области 30 медицинских работников получили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека», до конца года такие документы получат 160 врачей, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня у нас первая церемония вручения жилищных свидетельств в этом году. Программа стартовала в 2016 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. Очень радостно, что мы вручаем сертификаты специалистам одной из важнейших, благородных профессий — врачам. Сертификаты получат 30 врачей Московской области», — сказала первый заместитель министра жилищной политики Московской области Людмила Ращепкина в ходе церемонии.

Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Антон Масякин добавил, что региональное правительство прилагает много усилий для того, чтобы в регион приезжали лучшие специалисты.

«В любом регионе кадры, особенно врачи, решают все. И губернатор Московской области, и правительство делают все возможное, чтобы к нам приезжали лучшие специалисты, чтобы они оставались и оставляли здесь навыки, знания и действительно работали на благо нашего региона», — добавил Масякин.

Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области в 2016 году. С начала ее реализации порядка 2 тыс. разных специалистов получили субсидии на покупку жилья.

Всего за 2021 год планируется выдать 365 сертификатов, среди которых: 160 врачей, 110 учителей и воспитателей, 85 молодых ученых и уникальных специалистов, а также 10 тренеров.

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