РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Жители подмосковного Красногорска в возрасте от 16 до 35 лет могут выдвинуть свои кандидатуры в Молодежный парламент, прием заявок стартовал в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Уважаемые жители! Администрация Красногорска приглашает активных граждан в возрасте от 16 до 35 лет выдвинуть свои кандидатуры в Молодежный парламент. Заявки и необходимые документы принимаются с 26 марта по 4 апреля 2021 года», - говорится в сообщении.

Документы принимают с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 и в субботу с 11:00 до 14:00 в кабинете №118 администрации муниципалитета. Адрес: Красногорск, улица Ленина, дом №4. Телефон молодежной избирательной комиссии: 8(495)564-73-36.

Кандидат должен быть зарегистрирован на территории округа. При себе необходимо иметь паспорт и электронную фотографию на документы.

С 8 по 10 апреля пройдут выборы в Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Красногорск. О времени и месте проведения выборов сообщат позднее.