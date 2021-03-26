Март принес жителям Москвы и Подмосковья переменчивую погоду: буквально за считанные дни тепло сменялось суровыми морозами и снегопадами. Но заканчивается первый месяц весны все-таки на теплой ноте. Принесет ли апрель в столичный регион настоящую весну, когда растает снег и когда можно будет менять резину на летнюю, РИАМО рассказали синоптики.

Потепление в конце марта

С 25 марта в столичном регионе наступила метеорологическая весна: среднесуточная температура воздуха пересекла отметку в ноль градусов и ушла в положительный сектор. Хотя это случилось на четыре дня позже, чем прогнозировал климатический календарь последних 30 лет, все очень обрадовались долгожданному потеплению.

«Практически до конца марта ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки, а днем можно рассчитывать на плюс 5-10 десять градусов тепла с небольшими вариациями», — рассказал РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Это на пять-семь градусов теплее, чем предусмотрено климатическими показателями, отметил он.

Тем не менее, назвать нынешнюю весну аномально теплой вряд ли можно. Как напоминает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, настоящая «супервесна», к примеру, была в 2017 году, когда температурный фон был уже на уровне 18-19 градусов.

«Сейчас температура могла бы быть градуса на три выше, если бы не снег – его все-таки много: высота снежного покрова примерно на 10 сантиметров превышает климатические значения», — отметил Вильфанд.

По его словам, снег – это сдерживающий фактор для роста температуры. Солнечная энергия идет не на прогрев почвы, а на таяние снега.

Вильфанд добавил, что температура в столичном регионе неоднородна: на севере всегда холоднее, чем на юге. Так, в ночь на 25 марта разница температур в разных частях Московской области достигала 13 градусов, и в последующие дни такой разброс сохранится.

По данным портала Gismeteo, самой холодной в ближайшие 30 дней будет ночь на воскресенье, 28 марта – в Москве и Подмосковье подморозит до 5 градусов. Самая низкая дневная температура — плюс 3 градуса — ожидается 28 и 30 марта.

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Последний снегопад весны

Апрель в столичном регионе окажется чуть теплее нормы, причем с дефицитом осадков, говорит Евгений Тишковец. На данный момент все указывает на то, что в апреле солнечных дней будет больше положенного.

«Не исключено, что в начале и в конце месяца к нам придут две волны холода, но они не будут носить экстремальный характер. Максимальное отрицательное отклонение от нормы составит один-три градуса, так что апрель у нас будет теплым и засушливым», - рассказал Тишковец.

По прогнозу Gismeteo, самыми теплыми днями предстоящего месяца будут 20 и 21 апреля, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 14 градусов выше нуля, ночь тоже будет теплой – столбики термометров покажут плюс 5 градусов.

Осадки ожидаются на протяжении всего шести дней: с 29 марта по 2 апреля, а также 6 апреля. Пройдет дождь или снег с дождем.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются 2 апреля – по предварительным прогнозам, это будет последний снег весны 2021 года.

Большую часть апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, но солнце все равно будет показываться из-за облаков. Солнечными и ясными будут дни с 8 по 11 апреля, 15, 16 и 19 апреля – идеальное время для весенних прогулок. А пасмурная и хмурая погода ожидается лишь 2 и 5 апреля.

Однако, как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев апрельской погоды.

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Когда растает снег

По предварительным данным центра погоды «Фобос», снежный покров к началу апреля почти исчезнет, а к 10 снег полностью сойдет, разве что в лесах он может задержаться числа до 15-го. А дефицит осадков составит 30-50% от нормы.

«Такая ситуация с осадками — лучше, чем если бы в столичный регион пришла так называемая «дружная весна», когда снег разрушает не только высокая температура, но и осадки в виде теплых дождей. В этом случае снег разрушается гораздо быстрее, что опасно сильным половодьем», — рассказывает Роман Вильфанд.

В апреле осадки хоть и прогнозируются, но небольшие. Поэтому в плане паводков ситуация ожидается спокойная: если же положение изменится, синоптики предупредят об этом за два-четыре дня.

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Когда пора менять резину

У синоптиков есть такое понятие, как фенологическая весна – когда среднесуточная температура воздуха составляет 5 градусов и выше.

«Ее еще называют автомобильной: при такой температуре каучук на летней резине приобретает необходимые свойства и можно менять шины. По нашим прогнозам, наступление фенологической весны в столичном регионе ожидается 7 апреля», — добавил Евгений Тишковец.

Если говорить о более далекой перспективе, то май 2021 года, согласно предварительным прогнозам, будет также чуть теплее обычного: превышение температуры составит один-два градуса, заключил специалист «Фобоса».