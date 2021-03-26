Март принес жителям Москвы и Подмосковья переменчивую погоду: буквально за считанные дни тепло сменялось суровыми морозами и снегопадами. Но заканчивается первый месяц весны все-таки на теплой ноте. Принесет ли апрель в столичный регион настоящую весну, когда растает снег и когда можно будет менять резину на летнюю, РИАМО рассказали синоптики.
Потепление в конце марта
С 25 марта в столичном регионе наступила метеорологическая весна: среднесуточная температура воздуха пересекла отметку в ноль градусов и ушла в положительный сектор. Хотя это случилось на четыре дня позже, чем прогнозировал климатический календарь последних 30 лет, все очень обрадовались долгожданному потеплению.
Это на пять-семь градусов теплее, чем предусмотрено климатическими показателями, отметил он.
Тем не менее, назвать нынешнюю весну аномально теплой вряд ли можно. Как напоминает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, настоящая «супервесна», к примеру, была в 2017 году, когда температурный фон был уже на уровне 18-19 градусов.
«Сейчас температура могла бы быть градуса на три выше, если бы не снег – его все-таки много: высота снежного покрова примерно на 10 сантиметров превышает климатические значения», — отметил Вильфанд.
По его словам, снег – это сдерживающий фактор для роста температуры. Солнечная энергия идет не на прогрев почвы, а на таяние снега.
Вильфанд добавил, что температура в столичном регионе неоднородна: на севере всегда холоднее, чем на юге. Так, в ночь на 25 марта разница температур в разных частях Московской области достигала 13 градусов, и в последующие дни такой разброс сохранится.
По данным портала Gismeteo, самой холодной в ближайшие 30 дней будет ночь на воскресенье, 28 марта – в Москве и Подмосковье подморозит до 5 градусов. Самая низкая дневная температура — плюс 3 градуса — ожидается 28 и 30 марта.
Как преодолеть метеочувствительность>>
Последний снегопад весны
Апрель в столичном регионе окажется чуть теплее нормы, причем с дефицитом осадков, говорит Евгений Тишковец. На данный момент все указывает на то, что в апреле солнечных дней будет больше положенного.
По прогнозу Gismeteo, самыми теплыми днями предстоящего месяца будут 20 и 21 апреля, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 14 градусов выше нуля, ночь тоже будет теплой – столбики термометров покажут плюс 5 градусов.
Осадки ожидаются на протяжении всего шести дней: с 29 марта по 2 апреля, а также 6 апреля. Пройдет дождь или снег с дождем.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются 2 апреля – по предварительным прогнозам, это будет последний снег весны 2021 года.
Большую часть апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, но солнце все равно будет показываться из-за облаков. Солнечными и ясными будут дни с 8 по 11 апреля, 15, 16 и 19 апреля – идеальное время для весенних прогулок. А пасмурная и хмурая погода ожидается лишь 2 и 5 апреля.
Однако, как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев апрельской погоды.
Сезон отпусков 2021: куда улететь весной и летом из Москвы>>
Когда растает снег
По предварительным данным центра погоды «Фобос», снежный покров к началу апреля почти исчезнет, а к 10 снег полностью сойдет, разве что в лесах он может задержаться числа до 15-го. А дефицит осадков составит 30-50% от нормы.
«Такая ситуация с осадками — лучше, чем если бы в столичный регион пришла так называемая «дружная весна», когда снег разрушает не только высокая температура, но и осадки в виде теплых дождей. В этом случае снег разрушается гораздо быстрее, что опасно сильным половодьем», — рассказывает Роман Вильфанд.
В апреле осадки хоть и прогнозируются, но небольшие. Поэтому в плане паводков ситуация ожидается спокойная: если же положение изменится, синоптики предупредят об этом за два-четыре дня.
9 главных советов дачникам весной: с чего начать сезон>>
Когда пора менять резину
У синоптиков есть такое понятие, как фенологическая весна – когда среднесуточная температура воздуха составляет 5 градусов и выше.
«Ее еще называют автомобильной: при такой температуре каучук на летней резине приобретает необходимые свойства и можно менять шины. По нашим прогнозам, наступление фенологической весны в столичном регионе ожидается 7 апреля», — добавил Евгений Тишковец.
Если говорить о более далекой перспективе, то май 2021 года, согласно предварительным прогнозам, будет также чуть теплее обычного: превышение температуры составит один-два градуса, заключил специалист «Фобоса».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии