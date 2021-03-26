РИАМО - 26 мар. Выставка уникальных авторских панно и скульптур из дерева «Дорога к солнцу!» пройдет в Музейно-выставочном центре Реутова с 29 марта по 10 апреля, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Торжественное открытие экспозиции состоится 3 апреля в 12:00, все желающие смогут не только стать первыми зрителями деревянных поделок, но и задать вопросы автору – художнику Игорю Михайленко», – отмечается в сообщении.

Выставка станет дебютной в биографии художника-самоучки, который, смешивая монументальное и изобразительное искусство, создает работы, в равной степени относящиеся как к панно, так и к скульптуре. Основные (но не единственные) действующие лица экспозиции – животные. Ими автор вдохновлялся и через них же стремиться донести до зрителя простую, но очень важную идею ответственного отношения к окружающему миру и его природе.

По словам автора экспозиции, одно из главных действующих лиц в его работах – Солнце, дающее жизнь всему вокруг. А насыщенные цвета служат для привлечения внимания к важности ответственного отношения к миру вокруг себя и стремления увести зрителя от обыденности к ярким красками и образам.

Все посетители выставки смогут принять участие в фотоконкурсе и выиграть призы, выложив снимок в Instagram.