РИАМО - 26 мар. В пятницу пользователи из России массово стали сообщать о сбоях в работе ряда сервисов «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные на сайте downdetector.ru.

Основные проблемы отмечают в работе почты и сайта. Также некоторые пользователи жалуются на работу денежного сервиса. Основные проблемы заметили с 8:00. Ситуация значительно ухудшилась к 11:00.

Чаще всего на проблемы жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска.

По данным сервиса, проблемы с работой «Яндекса» уже несколько раз отмечались в этом месяце — 4, 9 и 10 марта.

Компания «Яндекс» владеет одноименной системой поиска в Сети и интернет-порталом, сервисами «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Пробки» и другими.