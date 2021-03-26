РИАМО - 26 мар. Собственники здания ресторана «Прага» на Арбате в Москве, которое является памятником архитектуры, определили концепцию его реконструкции, там появится несколько ресторанов, ночной клуб и апартаменты, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Владельцы легендарного ресторана инвестируют 1,7 млрд рублей в его реконструкцию», — говорится в материале.

По словам бизнесмена Мирослава Мельника, являющегося собственником здания, прошлая концепция предполагала открытие в здании ресторана фуд-корта, однако пандемия изменила планы по модернизации объекта.

На первом этаже здания разместят 12 магазинов площадью по 100 квадратных метров. Также там появится два-три ресторана. На втором этаже будет работать ресторан с кальянной, а также ночной клуб. Сейчас ведутся переговоры с рестораторами.

Кроме того, в здании разместят элитные апартаменты. Всего будет 28 номеров площадью от 80 до 250 кв. м.

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