РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске торжественно отметили День работника культуры, отличившимся представителям данной сферы вручили награды, сообщается на сайте администрации округа.

Торжественное мероприятие ко Дню работника культуры прошло в КПЦ «Дубровицы» 25 марта. Приветствовала собравшихся замглавы администрации округа Татьяна Ропот. Слова признательности произнес председатель комитета по культуре и туризму администрации Борис Денисов. Поблагодарил за труд работников культуры депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Именно вы в самые трудные времена поддерживаете и радуете многих людей. В Московской области в этом году будет проходить 44 фестиваля, один из них – «Славянское подворье» в Подольске. Мы гордимся им, тем, с какой любовью вы его организовываете и с каким открытым сердцем дарите людям! Желаю вам счастья, крепкого здоровья!» – сказал Максимович.

Лучшим вручили почетные муниципальные и областные награды. Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоили руководителю народного коллектива «Ансамбль народного танца «Рассвет» ДК «Металлург» Людмиле Юшиной и руководителю народного коллектива «Ансамбль эстрадного танца «Шанс» ДК «Металлург» Людмиле Романовой.

Дипломом победителя областного конкурса «Лучший по профессии» и премией губернатора в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» наградили директора ЦТРКЮП «Истоки» Елену Бессонову, в номинации «Творческий прорыв» – художественного руководителя театрального отдела ДК «ЗиО» Ольгу Огонькову.

Почетного знака «Честь и слава» удостоена председатель Подольского СХР Лариса Давыдова. Почетным знаком «Добро и милосердие» и благодарственным письмом областного министерства культуры наградили скульптора, члена СХР Андрея Плиева, директора Климовской художественной школы Людмилу Егорову, заместителя директора ЦДТТ«Синяя птица» Татьяну Прохорову.

Знак отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени вручили директору Климовского историко-краеведческого музея Галине Шиловой, педагогу хореографической школы «Фантазия» Елене Чагиной. Знаком II степени наградили художественного руководителя СДК «Надежда» Ангелину Хромоненкову, заведующую библиотекой-филиалом №25 ЦБС Подольска Людмилу Филатову, члена Подольского городского отделения СХР Владимира Зорина.

Также в ходе мероприятия работников культуры наградили медалями «За безупречную службу» I, II, III, IV степеней, благодарностями главы округа. Вручили кубки «Лучший работник культуры - 2020» в различных номинациях.