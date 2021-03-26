РИАМО - 26 мар. В столице завершилась модернизация противопожарных систем в 24 действующих медицинских учреждениях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В прошлом году на объектах здравоохранения для повышения безопасности больных, персонала и оборудования стартовали работы по модернизации противопожарных систем. В настоящее время они завершены в 24 действующих медучреждениях, еще в 17 будут окончены во втором квартале этого года», — сказал Бирюков.

Среди 41 объекта — НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь всех медучреждений составляет 900 тыс. кв. м.

По словам Бирюкова, старые системы прослужили по 15-20 лет и не отвечали нормам и требованиям безопасности. Новые комплексы позволяют оперативно оповещать о пожаре, руководить эвакуацией и вести управление инженерными коммуникациями.

При задымлении срабатывает датчик, менее чем через секунду сигнал приходит на центральный пульт. После этого срабатывает второй датчик, включается оповещение, а сигнал в центр управления в кризисных ситуациях. Менее чем через 15 мин. должны приехать пожарные.

С центрального поста автоматически отдается сигнал на отключение вентиляции, включается дымоудаление, опускание лифтов на первый этаж и разблокировка дверей.

Бирюков подчеркнул, что все установленные системы отечественного производства. Работы по замене проводятся в удобное время, согласованное с руководством клиники, чтобы минимизировать неудобства для персонала и пациентов.