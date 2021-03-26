РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Проектно-сметную документацию на строительство школы на 1375 мест в поселке Отрадное подмосковного Красногорска должны подготовить до конца июня, сообщил представитель администрации горокруга.

«До конца 2 квартала 2021 года ООО «Отрада-Девелопмент» должно завершить разработку проектно-сметной документации на строительство школы на 1375 мест в поселке Отрадное и передать ее в администрацию горокруга», - написал представитель в комментариях к посту в Instagram-аккаунте экс-главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной.

Он отметил, что мероприятия по строительству школы включат в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сроки строительства будут определены сроками финансирования объекта.

«Что касается ДОУ, в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, в ЖК «Отрада» предусмотрено строительство детского сада на 200 мест. Период строительства - 2021-2023 годы», - заключил представитель.