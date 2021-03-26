РИАМО - 26 мар. С 3 апреля в парках столицы возобновят субботние забеги в рамках движения «Паркран», они будут проходит на территории 10 зон отдыха в соответствии с эпидемиологическими требованиями безопасности, сообщается на сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы попасть на тренировку, нужно в субботу к 09:00 прийти в одну из зон отдыха, а именно в парки: «Ангарские пруды», Бабушкинский, Дружбы, «Кузьминки», «Северное Тушино», «Сокольники», «Фили», ландшафтный парк «Митино», музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно». Здесь собравшихся встретят волонтеры.

Участники забегов смогут следить за своими результатами. Возможность станет доступна после регистрации в проекте и получения индивидуального номера.

Забеги в рамках «Паркран» — это не классические беговые марафоны. Основная цель забегов представляет собой получение получение заряда бодрости и укрепление здоровья. Участники могут бежать или просто пройти дистанцию в комфортном для себя темпе обычным шагом, а также с палками для скандинавской ходьбы. Все зависит от уровня подготовки.

Движение объединяет граждан, которые еженедельно совершают забеги на дистанцию пять километров. Стать участником забега может любой желающий. Обязательное условие для участников — соблюдать социальную дистанцию и иные меры безопасности. Таким образом, горожане и гости мегаполиса должны воздержаться от пробежки даже при незначительных признаках простуды.

Движение «Паркран» зародилось в Великобритании в 2004 году. После оно охватило 22 страны. К проекту в столице присоединилось свыше 20 парков и зон отдыха. Первые пробежки прошли в 2014 году в музее-заповеднике «Коломенское» и парке «Северное Тушино».

Мода на бег: зачем участвовать в командных полумарафонах>>