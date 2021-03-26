РИАМО - 26 мар. За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 559 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе выявлен 229 330 случаев Covid-19, сообщает оперштаб региона по ситуации с коронавирусом.

За весь период пандемии в регионе скончались 5375 человек. За последние сутки умерли 18 пациентов с диагностированным Covid-19.

В Подмосковье проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Вакцинироваться можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно через портал госуслуг, по телефону «122» и в МФЦ.

Единый день вакцинации от Covid-19 проходит в многофункциональных центрах региона в пятницу. 25 передвижных пунктов будут доступны рядом либо внутри офисов МФЦ до 8 вечера.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 167 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 559 больных. В Москве - 1813.

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.