РИАМО - 26 мар. За минувшие сутки в Московской области от коронавирусной инфекции вылечились 477 пациентов, с начала пандемии выздоровели и выписались 188 368 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в регионе скончались 18 человек с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии умерло 5 375 человек.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 229 330 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 375 человек. Выздоровели и выписались 188 368 человек», - говорится в сообщении.

В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации. Привиться от Covid-19 в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в ТЦ и мобильных комплексах.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 167 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 559 больных. В Москве - 1813.

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.