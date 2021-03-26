РИАМО - 26 мар. С момента запуска «Дневника здоровья» в сервисе единой цифровой платформы здравоохранения — электронной медицинской карте — москвичи внесли в него уже более 45 миллиона записей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Сведения помогают лечащему врачу получить более детальное представление об их состоянии здоровья и оперативно отслеживать изменения, происходящие в организме. Чаще всего москвичи вносят данные о пульсе — 90% от общего числа записей.

«Большая часть записей внесена пользователями с помощью мобильных устройств. Удобная функция настройки синхронизации данных мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» с приложениями AppleHealth и GoogleFit позволит в автоматическом режиме собирать и передавать жизненно важные показатели организма в «Дневник здоровья», — говорится в сообщении.

Чтобы эти данные стали доступны врачу, необходимо дать согласие на их отправку в электронную медкарту. Для этого нужно зайти в раздел «Прочее» мобильной электронной медицинской карты и, кликнув на кнопку «Отправка данных», выбрать свой полис и показатели, которые будут отправляться при каждом входе в приложение.

Перед настройкой необходимо проверить, что вы предоставили доступ приложению «ЕМИАС.ИНФО» к данным AppleHealth или GoogleFit. Для этого достаточно обновить приложение «ЕМИАС.ИНФО» и подтвердить разрешение на доступ к указанным сервисам.

В данном разделе также хранятся протоколы осмотров врачей, результаты тестов на коронавирус и других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований, в том числе КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии, включая доступ к изображениям снимков и результатам.

Кроме этого, в разделе «Дневник здоровья» москвичи могут узнать все о выписанных действующих рецептах, больничных листах и данных о вызовах скорой помощи. Пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

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