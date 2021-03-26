РИАМО - 26 мар. За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечился 1551 пациент, с начала пандемии в городе выздоровели 938 673 человека, сообщает столичный оперштаб.

В Москве выявлено 1813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 759 человек.

Также за сутки в городе скончались 55 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусом. За все время пандемии умерло 16 392 человека.

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 167 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 559 больных. В Москве - 1813.

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.