РИАМО - 26 мар. Московская областная дума, а также подмосковные министерства и ведомства начнут переезд в новый деловой комплекс «Два капитана» в Красногорске с 5 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Красногорске достроили деловой комплекс «Два капитана». Здание введено в эксплуатацию и оформлено в собственность Московской области. Скоро здесь разместятся Мособлдума, а также 15 подмосковных министерств и ведомств.

«С 5 апреля сюда (в деловой центр - ред.) начнут переезжать наши министерства и ведомства. Прежде всего, это Мособлдума, министерства строительного комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства. Таким образом, мы откажемся от арендуемых площадей и освободим здания, которые мы занимали в Москве. Это позволит быстрее взаимодействовать и эффективнее работать, не придется ездить из Москвы в Красногорск», — сказал вице-губернатор региона - руководитель администрации губернатора Подмосковья Александр Чупраков.

Административно-деловой центр представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической 5-этажной пристройкой и 4-этажной подземно-наземной автостоянкой на 800 машин. Комплекс рассчитан на более 3,6 тыс. человек.

В здании использованы самые последние технологи в области интеллектуальных систем, автоматизации и энергоэффективности. Здесь разместится ЦОД для телекоммуникационного оборудования и хранения данных Единой инфраструктуры технологического обеспечения областного правительства.

Кроме того, в центре есть конференц-зал на 350 человек, большой медпункт с кабинетами невролога, терапевта, стоматологии, хирургии.

«У здания непростая судьба. ОАО «МОИТК» начало строительство комплекса еще в 2006 году. В 2009-м преступные действия бывшего министра финансов Московской области Кузнецова привели к банкротству компании, и стройка была заморожена. По поручению губернатора в 2012 году мы обратились с иском в суд о возврате комплекса в собственность Московской области, и в 2013-м в этом споре была поставлена точка», — добавил Чупраков.

Он подчеркнул, что достройка здания была очень непростой.

«Достраивать и что-то переделывать гораздо сложнее, чем строить с нуля. Это был очень кропотливый, серьезный труд. Но в результате все успешно завершилось», — заключил вице-губернатор.