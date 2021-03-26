РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мар. В Домодедове в честь Дня Победы свой парад проведут у дома каждого ветерана Великой Отечественной войны, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В Домодедове совместно с советом ветеранов и военнослужащими обсудили подготовку ко Дню Победы.

«Решили, что у дома каждого ветерана пройдет свой парад. Традиционный для округа смотр строя и песни будет в новом формате», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что 9 мая на центральной площади пройдут парад и «Бессмертный полк». В завершение праздника состоится большой концерт и салют.