РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Реставрацию главного дома усадьбы Знаменское-Губайлово в подмосковном Красногорске завершили на 85%, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Замглавы администрации муниципалитета по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов в формате выездной администрации провел очередной осмотр центрального здания комплекса. В мероприятии приняли участие представители техзаказчика и подрядчика.

По словам заместителя генерального директора ООО «Архнаследие» Эдуарда Акмаева, реставрация главного дома выполнена на 85%. В настоящее время завершается монтаж внутренней лепнины и идет подготовка для финишной отделки. В ближайшее время в здании начнутся покраска, укладка плитки и паркета.

В ходе мероприятия отметили, что в марте выявился дополнительный объем работ, связанный с сезонными факторами. Месяц выдался достаточно холодным, а температурные условия важны для определенных видов ремонта и отделки.

«Контрактом предусмотрено завершение всех работ в июне. В связи с корректировкой проекта есть дополнительный объем работ. Рисков задержки по внутренней отделке мы не видим, есть такой риск по фасаду», - сказал Магомедов.

По его словам, требуется восстановление отдельных элементов фасада, плюс необходим температурный режим, при котором можно вести работы.

«Если погода позволит, то за два месяца фасад будет сделан. В мае планируется окончание реставрации», - заключил Магомедов.

Следующий осмотр запланирован на 15 апреля.