РИАМО - 26 мар. За последние сутки в столице выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зафиксировали 1 019 122 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса остается стабильной, однако растет число новых случаев инфицирования среди пожилых москвичей.

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

В РФ за сутки выявлено 9167 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 10 880 человек.

Всего в России за пандемию выявлено 4 501 859 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период умерло 97 017 пациентов, выздоровел 4 120 161 человек.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 167 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 559 больных. В Москве - 1813.

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.