РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мар. Коллектив Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» стал лучшим среди всех филиалов по итогам минувшего года, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Коллектив Домодедовского филиала стал лучшим трудовым коллективом среди предприятий АО «Мособлэнерго» по итогам 2020 года. Наше предприятие достигло самых высоких профессиональных показателей среди всех филиалов», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Он поздравил сотрудников с заслуженной победой, к поздравлениям присоединился руководитель АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов.