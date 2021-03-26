РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске на ярмарке вакансий работодатели представили более 1 тыс рабочих мест, ее посетили более 370 человек, из них 138 получили предложения трудоустройства, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском центре занятости населения 25 марта прошла ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие 14 работодателей Подольска, Климовска и Домодедова: АО «Экспокабель», МУЖРП №12, ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», АО «Опыт», МУ «Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта», АО «Би-Энд-Би (В&В)», АО «Дикси ЮГ», ООО «Домодедово Трейнинг», ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина», МУП «Подольский троллейбус», ООО «Русский хлеб», ООО «Подольский мукомольный завод», ООО «Скиф Трнас», ЦНИИТОЧМАШ.

Работодатели представили более 1 тыс вакансий. Ярмарку вакансий посетило более 370 человек, из них 138 получили предложения трудоустройства. Следующая ярмарка вакансий запланирована на 15 апреля. Ряд вакансий предложили для граждан с ограниченными возможностями, а также пенсионного и предпенсионного возрастов.

Наиболее востребованными стали такие профессии, как рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, водитель троллейбуса, кондуктор, слесари различных квалификаций, кладовщик, грузчик, оператор котельной, конфетчик, уборщик, водитель-экспедитор, пекарь, комплектовщик, опрессовщик, технолог, контролер-кассир, монтажник, токарь, инженер, фрезеровщик, газорезчик, операторы линии, контролер ОТК.

Специалисты центра провели консультации по имеющимся вакансиям, дали рекомендации по составлению резюме, прохождению собеседования с работодателями, ответили на вопросы по регистрации и постановке на учет в качестве безработных. Также желающие смогли получить консультации по поиску работы с использованием портала Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России».