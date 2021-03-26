РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Обладатели знаков отличия комплекса ГТО из Люберец могут рассчитывать на льготы при поступлении в вуз, решение об этом образовательное учреждение принимает самостоятельно, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Школьники, которые успешно выполнили нормативы ГТО, имеют приятный бонус при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования. Это начисление дополнительных баллов. Решение о количестве баллов, которые будут начислены абитуриенту, предоставившему золотой знак отличия и удостоверение к нему, каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно», – сказал куратор ЦУР Люберец, министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

В городском округе Люберцы за 2020 год знаки ГТО получили 1528 человек разного возраста. Из них обладателями золота стали 670 жителей, серебра – 657 и бронзы – 201.