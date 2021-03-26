РИАМО - 26 мар. Жители столичных районов Отрадное, Лианозово, Алтуфьевский, а также Восточное Дегунино будут обеспечены комфортным подвозом к станциям МЦД-1, там обновят платформы, а рядом с ними создадут новые проезды, сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.

«В рамках реализации проекта будут произведена реконструкция платформ Дегунино и Бескудниково, а также построена новая – Илимская. Планируется создание комфортных условий для подвоза пассажиров к станциям МЦД», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что здесь будут обустроены новые пешеходные маршруты. Одно из главных преимуществ проекта — это строительство пешеходных переходов через пути.

Еще проект предполагает строительство Проектируемых проездов №4052, №4648, №4376, №4376а, №5281, №2176. Кроме того, Керамический проезд будет продлен до остановочного пункта Дегунино.

Предусмотрена и реконструкция улиц Илимской, Поморской, Проектируемого проезда №2176 и Проектируемого проезда №2257. Там будут обустроены новые остановки общественного транспорта.

Появятся два внеуличных пешеходных перехода в районе станции Лианозово и в районе улицы Зарянова между остановочными пунктами Бескудниково и Дегунино.

Около станций Дегунино, Бескудниково и Илимская будут организованы стоянки для такси и велосипедные парковки. У западного выхода станции Дегунино, у Бескудниково, а также у восточного и западного выходов станции Илимская также предлагается разместить парковки для автомобилей.

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