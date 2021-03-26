РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 мар. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова поздравила с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Ларису Осипову, женщине исполнилось 98 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с главой именинницу поздравила председатель совета депутатов Ирина Шувалова.

«Примите самые искренние поздравление с днем рождения. Вы – настоящий пример для подражания, житель города с активной жизненной позицией. Крепкого вам здоровья, долголетия, хорошего настроения и всего самого наилучшего», – сказала Иванова.

Она вручила Ларисе Григорьевне цветы и памятный подарок. От городского совета депутатов ветерана поздравила Шувалова, она передала почетную грамоту, цветы и сладкий подарок.

У Осиповой две дочки, одна внучка и четыре правнука. Именинница родилась в Грозном. С 12 лет оказалась на воспитании у бабушки. В годы Великой Отечественной войны Лариса Григорьевна находилась на трудовом фронте, копала окопы. Родителей репрессировали. В Дзержинский она переехала в 1986 году. Порядка 40 лет работала бухгалтером.