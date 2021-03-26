РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. В городском округе Мытищи пресечен факт фиктивной постановки на учет 10 иностранных граждан, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

С целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ участковые проверили квартиру на улице Веры Волошиной. 46-летний хозяин квартиры поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил.

По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Злоумышленник подписал обязательство о явке.