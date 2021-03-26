РИАМО - 26 мар. Уголовное дело о возбуждении ненависти в соцсетях возбудили в отношении матери истощенной девочки из Талдома, все три дела объединили в одно производство, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее в отношении женщины были возбуждены дела по фактам истязания (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ).

«В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие признаки пропаганды идеологии нацизма», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Талдоме 24 марта полицейские обнаружили 6-летнюю девочку, которая была без одежды и в истощенном состоянии. В помещении, где жил ребенок, был беспорядок и антисанитария. По данным СК, 6-летняя девочка проживала со знакомым матери, женщина навещала ее несколько раз в неделю. Кроме 6-летней, у женщины есть и 12-летняя дочь. Оба ребенка изъяты и находятся в больнице.