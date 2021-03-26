РИАМО - 26 мар. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан, соответствующее поручение он дал на встрече с лидерами думских фракций, сообщает Газета.ru.
Разработкой законов Госдума будет заниматься совместно с правительством России.
Также Путин рекомендовал рассмотреть законы, которые будут стимулировать развитие электронного формата предоставления услуг, связанных с занятостью населения.
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