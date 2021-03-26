РИАМО - 26 мар. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан, соответствующее поручение он дал на встрече с лидерами думских фракций, сообщает Газета.ru.

«Рекомендовать Государственной думе РФ <...> подготовить к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в перечне поручений.

Разработкой законов Госдума будет заниматься совместно с правительством России.

Также Путин рекомендовал рассмотреть законы, которые будут стимулировать развитие электронного формата предоставления услуг, связанных с занятостью населения.

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