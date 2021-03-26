РИАМО - 26 мар. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поздравила Объединенный институт ядерных исследований с 65-летним юбилеем, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня Объединенный институт ядерных исследований – один из ведущих научных центров не только в России, но и в мировом масштабе. Институт поддерживает связи с более чем 900 научными центрами и университетами в 64 странах мира», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что членами института являются 18 государств. Учебное учреждение участвует в международных проектах. Также в нем проводят уникальные исследования и совершают новые открытия.

«В юбилей института, который пришелся на год науки, можно пожелать ОИЯИ дальнейших успехов, новых достижений и открытий во всех сферах деятельности ОИЯИ», - добавила Зиновьева.

Ученые института занимаются исследованиями в области физики элементарных частиц, ядерной физики и физики конденсированных сред. Институт располагает уникальной технической экспериментальной базой для проведения профильных исследований. Каждая из 7 лабораторий сопоставима с крупным научно-исследовательским институтом.