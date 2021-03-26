28 марта на Головинском шоссе открывается народный магазин «Галамарт». Его гостей ежедневно ждут скидки, распродажи и выгодный шопинг. Так, 3 апреля любой второй товар из ассортимента можно будет приобрести всего за 1 рубль.

Современная и стильная бытовая техника, игрушки, посуда для готовки и сервировки, домашний текстиль, товары для спорта и туризма – акция «Второй товар – за 1 рубль» будет действовать 3 апреля на все это и не только.

А с 28 марта по 2 апреля покупателей ждут специальные цены на ряд товаров. Так, электрический чайник будет стоить от 249 рублей, а утюг с отпаривателем – от 349 рублей. Предложение распространяется и на множество других товаров.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает 400 магазинов по всей стране. Каждый день здесь действуют акции, скидки и выгодные предложения. Узнать их расписание можно на сайте www.galamart.ru

Адрес: г. Москва, ТЦ «Водный», Головинское шоссе, 5.

Часы работы: 10.00-22.00​

пресс-служба «Галамарт» пресс-служба «Галамарт» пресс-служба «Галамарт» пресс-служба «Галамарт» 1 из 4

На правах рекламы