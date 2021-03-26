РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мар. АО «Мособлэнерго» отремонтировало распределительную подстанцию городского округа Котельники, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей АО «Мособлэнерго» отремонтировало распределительную подстанцию, расположенную на Дзержинском шоссе в районе торгового центра «МЕГА Белая Дача».

Работники участка релейной защиты и автоматики Люберецкого производственного отделения Раменского филиала компании отремонтировали ячейку секционного выключателя РП-141 и провели наладку электронного блока, отвечающего за работу автоматического ввода резерва.

Выполнение этих мероприятий позволило значительно сократить время оперативных переключений при ликвидации возможных технологических нарушений в сетях компании. Потребители не ощутят перебоев в электроснабжении во время экстренных отключений.

Распределительная подстанция РП-141 обеспечивает электроснабжением микрорайоны Силикат и Ковровый, а также ряд СНТ, в том числе дачные поселки Горняк и Восход. Количество потребителей составляет несколько тысяч человек.