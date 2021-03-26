РИАМО - 26 мар. Столичные полицейские задержали жителя городского округа Истра, которого подозревают в совершении нападения на офис компании по курьерским услугам, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По предварительным данным, на Складочной улице в Москве злоумышленник в маске ворвался в помещение компании по курьерским услугам. Он бросил сотруднице пакет и потребовал переложить в него деньги из кассы. В руках у него был предмет, похожий на гранату. Женщина испугалась и выбежала из кассового блока, а нападавший ничего не взяв, скрылся.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан предполагаемый злоумышленник – житель городского округа Истра Московской области», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

При осмотре транспортного средства фигуранта полицейские обнаружили и направили на экспертизу предмет, похожий на гранату. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.