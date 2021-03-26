РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Сотрудники Красногорского завода имени Зверева в ходе акции «День донора» сдали 55 л крови, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Акцию «День донора» провела Московская областная станция переливания крови совместно с медико-санитарной частью Красногорского завода имени Зверева холдинга «Швабе».

К мероприятию присоединились более 120 сотрудников завода. В банк донорской крови заводчане сдали 55 л для тяжелобольных жителей Подмосковья.

Всего на заводе насчитывается более 1 тыс доноров – столько человек сдавали кровь с 2012 года. 31 работник КМЗ на сегодняшний день носит звание «Почетный донор России».