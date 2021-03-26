РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Люберцы проверили состояние эвакуационных путей в центре социального обслуживания округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели проводят комплекс профилактических мероприятий на объектах социального назначения, направленных на недопущение пожаров, а также обучение персонала и клиентов мерам пожарной безопасности. Так, госинспекторы посетили отделения Комплексного центра социального обслуживания населения «Люберецкий».

Сотрудники МЧС России провели обследование помещений на предмет соблюдения требований противопожарного режима, проверили содержание эвакуационных путей и выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

С персоналом и работниками, а также с ответственными за пожарную безопасность лицами, провели инструктаж. В его ходе рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности в учреждении, порядок обесточивания помещений по окончании рабочего дня, действия в случае возникновения пожара, правила использования первичных средств пожаротушения.

Получателям услуг центра в ходе бесед привели статистику пожаров, примеры их возникновения, правила по их недопущению, а также сообщили о действиях в случае возникновения пожара.

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