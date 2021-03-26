РИАМО - 26 мар. Архитектурная подсветка здания Московской областной думы в столице на проспекте Мира будет выключена 27 марта во время акции «Час Земли», сообщили в пресс-службе областного парламента.

«Мособлдума присоединится к акции «Час Земли». 27 марта с 20:30 до 21:30 внешняя подсветка здания регионального парламента на проспекте Мира будет выключена», — сообщили в пресс-службе.

Мособлдума уже принимала участие в данной акции в 2019 году.

«Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете. Ее цель — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В этом году в Москве подсветку отключат на более чем 2 тыс. зданий, включая Московский Кремль, Исторический музей, Большой театр, храм Христа Спасителя и другие.