РИАМО - 26 мар. В Подмосковье во время катания на лыжах погиб бывший бас-гитарист группы «Звуки Му» Александр Липницкий, сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет», – написал Троицкий на своей странице в Facebook.

Трагический случай произошел 25 марта. Музыкант утонул во время катания на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе.

Липницкий родился в 1952 году в Москве. Был басистом группы «Звуки Му» до 1990 года. Затем был участником группы «ОтЗвуки Му».