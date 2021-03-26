РИАМО - 26 мар. Столичные вокзалы отключат декоративную подсветку в поддержку международной экоакции «Час Земли», которая состоится 27 марта, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«В субботу с 20:30 до 21:30 на девяти столичных вокзалах — Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском, Ярославском и Ленинградском — железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку», — сообщили в пресс-службе.

МЖД регулярно принимает участие в акции, цель которой — формирование ответственного отношения к окружающей среде. В прошлом году за время акции на столичных вокзалах было сэкономлено 214,4 кВт электроэнергии.

В этом году подсветку отключат на более 2 тыс. зданиях столицы, включая Московский Кремль, Исторический музей, ГУМ, ЦУМ, парк «Зарядье», Большой театр, храм Христа Спасителя и стадион «Лужники».