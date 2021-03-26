РИАМО - 26 мар. Правительство России утвердило постановление об индексации социальных пенсии в стране с 1 апреля, выплаты вырастут на 3,4%, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 млрд рублей. Индексация коснется свыше 3,9 млн граждан.

«Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии», - говорится в сообщении.

Также эти выплаты положены россиянам с инвалидностью, а также тем гражданам страны, которые остались без кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации в среднем размер социальной выплаты будет равен 10,1 тыс. рублей.

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