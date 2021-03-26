РИАМО - 26 мар. Управление ФАС Подмосковья рассмотрело сведения, которые предоставило муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление «Пироговский» в отношении ООО «Д. А. Лидер», и включило общество в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по установке перильных ограждений. Общество нарушило условия исполнения контракта», – сообщила пресс-служба.

В связи с этим учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Документы и сведения подтвердили то, что расторжение контракта было соблюдено.

Фирма же не представила документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в срок. По итогам рассмотренного дела, сведения в отношении ООО «Д. А. Лидер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.