РИАМО - 26 мар. Крыши жилых корпусов бывшей гостиницы «Украина» отремонтируют, там планируют полностью заменить кровельное покрытие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание бывшей гостиницы является объектом культурного наследия. Это вторая по высоте сталинская высотка. Объект расположен на Кутузовском проспекте. В жилых корпусах расположено 250 квартир.

«Во время капитального ремонта планируется полностью заменить кровельное покрытие, а также ограждения, люки и выходы на чердак, будет отремонтирована система водостока. Там, где это предусмотрено проектной документацией, утеплят чердачные перекрытия», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы пройдут в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Работы доверят организациям с лицензиями Минкульта РФ.

Гостиницу «Украина» построили в 50-х годах XX века. Объект включат в себя три корпуса. Центральный корпус занимает гостиница, а боковые – квартиры. Здание построено в стиле сталинского ампира.