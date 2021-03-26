РИАМО - 26 мар. В апреле в Москве начнется сезон весенних пешеходных экскурсий для жителей и гостей города, во время прогулок туристы увидят места, которые не указаны в путеводителях, сообщила руководитель историко-культурологического проекта «Москва, которой нет» Юлия Мезенцева.

«Весна в этом году запоздалая, но все же мы решили уже открыть сезон прогулок, тем более что в прошлом году он не состоялся по понятным причинам (из-за пандемии коронавируса - ред.) и все уже очень соскучились. Пока гуляем только в выходные, но сразу по 2-2,5 часа и полноценно», - сказала Мезенцева.

Она добавила, что в апрельскую программу вошли районы Преображенское, Аэропорт, Пресненский, Девичье поле, земли бывшего села Сущево, необычная усадьба в Михалкове и усадьба Узкое. Также можно будет побывать в особняках Носова и Стахеева. Театралы смогут посетить новые музеи-квартиры в рамках цикла «Люди театра», а любители промышленной истории города – изучить «Красный Октябрь» (бывшую фабрику «Эйнем»).

«Принцип такой: заглядываем во дворы, идем нестандартными маршрутами и открываем для всех Москву, которую они не знают. Ту самую, которой нет, пока ее не видишь», - пояснила Мезенцева.

Проект «Москва, которой нет» специализируется на прогулках по Москве, коротких поездках на 1-3 дня и дальних путешествиях по России и в другие страны. Ряд туров проекта включен в программу кешбэка при оплате картами «Мир», в рамках которой Ростуризм возвращает путешественнику 20% стоимости путешествия. Ближайший тур по программе лояльности «Мир» состоится из Ярославля в Рыбинск на ретропоезде.

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