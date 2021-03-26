РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Порубочные остатки планируют сжечь в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 740 местах на территории 24 городских округов, в том числе в Красногорске и соседних Истре, Одинцове и Солнечногорске.

Замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе специалистами ПСО-26 не запланированы.