РИАМО - 26 мар. ООО «СЗ «Стройком 1» получило заключение о соответствии застройщика и проектной декларации на квартал 15 жилого района «Новые Ватутинки», реализация проекта проходит в новой Москве в поселении Десеновское, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Заключение позволяет застройщику открыть продажи помещений в трех корпусах квартала 15, разрешение на строительство которых компания получила в феврале 2021 года», – сообщили в пресс-службе.

Высота трех корпусов от 14 до 15 этажей. Каждый корпус предполагает наличие подземного этажа. В домах должно разместиться 2252 квартир. Готовые к проживанию квартиры, общая площадь которых составит 95 237 тыс. кв м, будут передаваться покупателям с отделкой «под ключ».

На первых этажах корпусов разместятся коммерческие галереи. Здесь будут кафе, супермаркеты, аптеки и салоны красоты.

Район возводится согласно принципам безбарьерной среды. Выходы из подъездов будут без порогов и лестниц, а прилегающая территория предполагает концепцию «двор без машин». Во дворе каждого корпуса разместят две большие спортплощадки и шесть площадок для игр детей.

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