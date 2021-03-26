РИАМО - 26 мар. С начала 2021 года в транспорте столицы зафиксировали более 119 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима, пишет в пятницу газета «Известия».

Соответствующие данные представило ГКУ «Организатор перевозок».

«В марте таких случаев было чуть более 37 тыс. Такие пассажиры в основном носили маски, но у них не было перчаток, что чаще всего и является основанием для оформления постановления о правонарушении», — отметили в ведомстве.

При этом специалисты в целом отметили положительную динамику соблюдения правил во время пандемии. К примеру, в Москве в метро маски носят 99% граждан, а прошлым летом показатель был 82%. Порядка 76% горожан ответственно соблюдают перчаточно-масочный режим в общественном транспорте.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» проводят ежедневные рейды и предупреждают пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

Обязательный масочно-перчаточный режим на территории столицы действует с 12 мая 2020 года. Штраф за нарушение режима для физлиц составляет 5 тыс. рублей.

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