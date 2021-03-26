РИАМО - 26 мар. Московское областное УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в отношении ПАО «Россети Московский регион» по делу об административном правонарушении в размере 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Ранее в адрес управления обратился заявитель с жалобой на невыполнение мероприятий по техприсоединению к электросетям энергопринимающих устройств, расположенных в деревни Фалисово в Сергиево-Посадском округе.

«Общество повторно нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, уклонившись от добросовестного выполнения мероприятий по технологическому присоединению», — сообщили в пресс-службе.

ПАО «Россети Московский регион» внесено представление об устранении причин правонарушения.